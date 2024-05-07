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Corendon Alanyaspor, Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı

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Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı.

Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü.

4. Uluslararası Zirve Ödülleri İstanbul'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Corendon Alanyaspor, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Gecede Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Çiğdem İstanbul Akdeniz Futbol Spor Güncel Haberler

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