Corendon Alanyaspor, Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı
Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı.
Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü.
4. Uluslararası Zirve Ödülleri İstanbul'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Corendon Alanyaspor, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Gecede Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı. - ANTALYA