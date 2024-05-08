Dünya Futbol Günü ne zaman, hangi gün? Dünya Futbol Günü ayın kaçında kutlanır?

Dünya Futbol Günü ne zaman, hangi gün? Dünya Futbol Günü ayın kaçında kutlanır? Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kabul ettiği karar tasarısıyla "Dünya Futbol Günü" kutlanacağı tarihi belirledi. Dünya Futbol Günü ayın kaçına denk geliyor ve Dünya Futbol Günü hangi tarihte kutlanır merak ediliyor. Dünya Futbol Günü ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ NE ZAMAN?

25 Mayıs'ta Dünya Futbol Günü kutlanacak. Bu özel gün, futbolseverlerin dünya çapında bir araya gelerek futbolun heyecanını ve önemini kutladığı bir etkinliktir.

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

25 Mayıs Dünya Futbol Günü olarak seçilmesindeki temel neden, 1924'te Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında tüm bölgelerin temsil edildiği tarihin, 2024'te 100. yıl dönümüne denk gelmesidir. Bu anlamlı tarih, uluslararası futbolun köklü geçmişine bir saygı duruşu niteliği taşımaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA FUTBOL GÜNÜ'NÜ İLAN ETTİ

BM tarafından paylaşılan karar mektubunda, "sporun sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kolaylaştırıcı olduğu" teyit edilirken, "barışın gerçekleştirilmesine, hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine ve toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesine" katkısı vurgulandı.

Mektupta, futbolun uluslararası yönetim organı FIFA'nın rolünün yanında, bölgesel ve ulusal futbol federasyonlarıyla ilgili derneklerin de oyunun tanıtılmasındaki önemli rolüne atıfta bulunuldu.

Karar mektubunda, 25 Mayıs'ta tüm uluslar, BM organları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ulusal öncelikler doğrultusunda Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya ve futbolun avantajlarını herkes için yaymaya davet edildi.