Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların günleri ve saatleri açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
10 Mayıs Cuma
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor
11 Mayıs Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK - İSTANBUL