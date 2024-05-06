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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların günleri ve saatleri açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay

17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

16.00 Göztepe - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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