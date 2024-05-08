Muğla Köyceğiz'de Yeni Futbol Sahası İnşaatı Tamamlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde yapımına başlanan çim yüzeyli futbol sahası inşaatında sona yaklaşıldı. T

oparlar futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenilenerek hizmete açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne doğal çim yüzeyli futbol sahası inşaatı hızla devam ediyor. Köyceğiz ilçesi yeni bir spor kompleksiyle donatılmaya hazırlanıyor. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne doğal çim yüzeyli futbol sahası, kapalı çelik konstrüksiyon portatif tribün, saha aydınlatması ve sporcu soyunma odaları inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor ve tamamlanmasıyla birlikte gençlere daha iyi spor imkanları sunulacak. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Toparlar Mahallesi'nde yapım çalışmaları sona yaklaşan çim yüzeyli futbol sahası alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MUĞLA