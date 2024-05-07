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Muş'ta Genç İyilik Topluluğu, Köy Okuluna Tablet ve Forma Hediye Etti

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Muş'ta yardım faaliyetlerini sürdüren Genç İyilik Topluluğu, Dereyurt Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere tablet ve sevdikleri futbol takımlarının formalarını hediye etti. Öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, topluluk üyelerine teşekkür etti.

MUŞ (İHA) – Muş'ta yardım faaliyetlerini sürdüren Genç İyilik Topluluğunun gönüllüleri, bir köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere tablet ve sevdikleri futbol takımlarının formalarını hediye etti.

Genç İyilik Topluluğunun gönüllüleri merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Dereyurt Köyü İlkokulunu ziyaret ederek 41 öğrenciye tablet ve sevdikleri takımların formalarını dağıtırken öğrencilere pasta ikramında da bulundu. Hediyelerini alırken büyük mutluluk yaşayan öğrenciler topluluk üyelerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Genç İyilik Topluluğu gönüllülerinin hazırlanmış oldukları etkinlikte tablet dağıtıklarını belirterek, "Genç İyilik Topluluğu zaman zaman ülkemizin dört bir yanına hizmetler veriyor ve etkinlikler düzenliyor. Bugün de Dereyurt Köyü İlkokulumuzda etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarından ötürü emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Köy okulunda öğrencilerle bir araya gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise "Merkeze bağlı Deryurt köyündeyiz. Okulumuzdaki bütün çocuklarımıza tablet getirilerek, kırsaldaki çocukların daha rahat bir şekilde teknolojiye erişimini sağlamak amacıyla yapılmış bir projedir. Çocuklarımız bu projeden memnun olmuşlardır" şeklinde konuştu.

Genç İyilik Platformu gönüllülerinden Rosim Sadun da, çocukların mutluluğu için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Yüz boyama, tablet ve forma dağıtık. Bizim amacımız; çocuklar gelişsinler, görsünler ve burada eksik kalmasınlar. Onlarla eğlenceli zaman geçirdik. Onların mutlu olması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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