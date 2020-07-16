Ağrılı Beritan, iyileşip okuluna dönebilmek için destek bekliyor
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Ağrılı Beritan, iyileşip okuluna dönebilmek için destek bekliyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce anjiyo olduktan sonra yatağa bağımlı hale gelen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisine devam edilemeyen Ağrılı Beritan Karaoğlan, iyileşip ara verdiği okuluna dönebilmek için "yardım eli" bekliyor.

Ağrılı Beritan, iyileşip okuluna dönebilmek için destek bekliyor
16.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:32

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce anjiyo olduktan sonra yatağa bağımlı hale gelen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisine devam edilemeyen Ağrılı Beritan Karaoğlan, iyileşip ara verdiği okuluna dönebilmek için "yardım eli" bekliyor.

Yakınca köyünde yaşayan 14 yaşındaki Beritan, 6. sınıftayken yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Ağrı, Erzurum ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi gördü.

Hastalığı yüzünden eğitimine ara vermek zorunda kalan Beritan, İstanbul'da anjiyo olup aylarca süren yoğun bakım tedavisi sonuç vermeyince konuşma, yürüme ve hareket etme yetisini kaybetti.

Yaşamını yatağa bağımlı sürdürüyor

Tedavide aşama kaydetmek için İstanbul'da kapsamlı şekilde fizik tedavi gören ve sonrasında imkanlar el vermediği için ailesi tarafından köyündeki evine getirilen Beritan, yaşamını yatağa bağımlı sürdürüyor.

Soluk borusuna takılan "trakeostomi kanülü" sayesinde nefes alabilen Beritan'a, annesi Sibel Karaoğlan özenle bakıyor.

Kızının eski sağlığına kavuşması için bir "umut" mücadele veren anne Karaoğlan, Beritan'ı kendi imkanlarıyla yatağında sık sık hareket ettirerek fizik tedavi uyguluyor.

Anne Sibel Karaoğlan, AA muhabirine, yatağa bağımlı kalan kızının kapsamlı bir hastanede fizik ve kök hücre tedavisi görmesi için kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi.

Başarılı bir öğrenciydi, okuluna ara vermek zorunda kaldı

Kızının Erzurum ve Van gibi illerde bulunan daha kapsamlı hastanelerde fizik tedaviye alınması gerektiğini ifade eden Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Kızımın trakeostomi olduğu için enfeksiyon alacağı korkusuyla buradaki hastaneye götüremiyorum. Kızımın tedavi olmasını istiyorum. Kızım bu sene 8. sınıfa gidecekti, son senesiydi. Çok çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Kızım anlıyor ama bize bir şey söyleyemiyor. Bize herhangi bir tepki veremiyor. Yemiyor, içmiyor ve konuşamıyor. Makineyle besliyorum, mama veriyorum ve herhangi bir şey yiyemiyor."

Eşinin İzmir'de çalıştığını, maddi durumlarının iyi olmadığını ve bir yıldır kızlarını fizik tedaviye götüremediklerini dile getiren anne Karaoğlan, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

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