6 yılda çektikleri kelebek fotoğrafları kitapta toplandı
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6 yılda çektikleri kelebek fotoğrafları kitapta toplandı

TOKAT'ta kurulan 'Erbaa Kelebek Ekibi' 6 yıl boyunca çektikleri kelebek fotoğraflarını kitap haline getirdi.

6 yılda çektikleri kelebek fotoğrafları kitapta toplandı
26.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:15

TOKAT'ta kurulan 'Erbaa Kelebek Ekibi' 6 yıl boyunca çektikleri kelebek fotoğraflarını kitap haline getirdi. Tokat Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün desteğiyle çıkarılan kitapta 188 kelebek türü yer alıyor.

Aralarında esnaf ile 5 öğretmenin bulunduğu 'Erbaa Kelebek Ekibi' 6 yıl önce makro fotoğrafçılığa merak saldı. Ekip, renkleri ve zarafetine duydukları hayranlıktan yola çıkarak, doğada kelebek fotoğrafları çekmeye başladı. Vakit buldukça Tokat'ın birçok bölgesine gidip, kelebekleri gözlemleyen ekip, 140 farklı kelebek türünün fotoğrafını çekmeyi başardı. Ekibin çektiği fotoğraflar daha sonra Tokat Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün desteğiyle kitap haline dönüştürüldü. 48 çeşitli türün fotoğraflarını da diğer gözlemcilerinden alarak, kitaba ekleyen ekibin hazırladığı 'Tokat Kelebekleri' adlı kitapta, Tokat'ta uçan 188 farklı kelebek türü yer aldı. Ekip, şimdi ise Amasya ve Sivas gibi çevre illerdeki kelebek türlerini de görüntüleyerek, kitap haline getirmeyi hedefliyor.

Tokat'ta tür potansiyelinin birçok ilden fazla olduğunu söyleyen fen bilgisi öğretmeni Lokman Baş, "O can alıcı renkleri, zarafeti görünce kendimizi alamadık. Biz de Gökhan Sözal ile birlikte kelebeklere merak saldık. 6 yıldır da kelebek gözlemciliği yapıyoruz amatör olarak. İlimizde tür potansiyeli yüksek. Birçok ilden daha fazla kelebek sayımız var. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından çıkartılan kitabımızda da 188 türe yer verdik. Tabi bu 188 türün hepsini biz fotoğraflamadık. 140 türü biz kendimiz fotoğrafladık. Ama literatürde geçen diğer türleri de Türkiye'deki diğer arkadaşlardan rica ederek onların da katkısıyla kitapta fotoğraflarına yer verdik. Erbaa kelebek ekibi olarak kitap bizim hayallerimizden birisiydi. 6 kişilik bir ekibimiz var. Bu hayalimize Tokat Valiliği'miz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü destek oldu. Onların da desteğiyle kitabımız ortaya çıktı" dedi.'TÜRKİYE'DE 400 TÜR VAR, YARISI TOKAT'TA'Makro fotoğrafçılığa olan meraklarının kendilerini kelebeklere yönlendirdiğini anlatan görsel sanatlar öğretmeni Gökhan Sözal, "Elimizde bir hayli veri birikti. Daha sonra Tokat Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sayesinde kitabımızı çıkarttık. Bu kitap 188 tür içeriyor. Türkiye'de yaklaşık 400 civarında tür uçtuğunu düşündüğümüz zaman Tokat'taki tür sayısı ciddi bir rakam. Tokat sınırlarında uçan bazı kelebeklerin de bizim bölgemizde olabileceğini düşündüğümüzde 200 civarında tür olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu da Türkiye'de uçan kelebeklerin yarısına tekabül ediyor" diye konuştu.

Tokat'ta 'özel' diyebilecekleri türleri de gözlemlediklerini dile getiren Sözal, "Türkiye'deki gözlemciler tarafından çok az gözlemlenen 'Acem çok gözlüsü' (polyommatus alcedo) denen bir tür var. Bunun yeni bir lokasyonunu elde etmiş olduk. Bir tane türümüzün nesli tehlikede. 'Torul çok gözlüsü' (polyommatus torulensis) diye bir tür var. Bunun da biz Tokat ve Sivas'ta 3 farklı lokasyonunu keşfetmiş olduk. Bunlar bizim için çok değerli bilgiler. Değerli araziler oldu. Onun haricinde Eskişehir ve Ankara'da uçtuğu bilinen 'Romen Gelinciği' (tomares dobrogensis) diye bir tür var. Onu Erbaa'da kendi ilçemizde keşfettik. İlçemizde de 116 tür tespit ettik. Bunları kayıt altına aldık, fotoğrafladık. İlçemiz adına zengin bir tür sayısı elde etmiş olduk. Sivas ve Amasya bize yakın olduğu için bu bölgelerde de çok kayıt aldık. Sivas ve Amasya kelebekleri kitabı oluşturulursa katkı yapabiliriz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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