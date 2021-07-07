6 Temmuz 2021 Haberleri
6 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
- Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
- Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu
- Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti
- Kırmızı mayolu pozuna 'düşsen kırılan yerin kaynamaz' yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
- Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
- Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
- Uzmanlar 'büyük kumar' diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor
- Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
- Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'nerede kalmıştık' paylaşımı
- Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
- Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil
- Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü
- Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
- Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
- Kiev'de akılalmaz olay! Belediyeye bomba bıraktı, 'Bitcoin yollamazsanız patlatırım' diye tehdit etti
- Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı
- 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı
- PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı
- Mahalle sakinleri gözlerine inanamadı! Yırtıcı aslan saatlerce evin çatısında gezdi
- Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek
- F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu
- Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı
- Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
- Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
- Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı
- Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı
- Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor
- İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
- Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
- Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır
- Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha
- Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL
- Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı
- Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi
- Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
- Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından giren şahıs tutuklandı
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