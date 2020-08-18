17 Ağustos 2020 Haberleri
17 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
18.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:15
- AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
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- Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
- Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
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- Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
- İşaret fişeğinden çıktığı belirlenen Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
- Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
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- Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
- Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
- Bakan Koca, iki farklı fikri örnek gösterip tedbirin önemine dikkat çekti
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- Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
- İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
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