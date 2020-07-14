15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
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15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikimi ile fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
14.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:28

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikimi ile fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.

Millet Bahçesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "15 Temmuz Kronoloji Sergisi" ile 15 Temmuz konulu kitap sergisi açılışı yapıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hakan Akyol, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in katılımıyla açılan sergi yarın da ziyaret edilebilecek.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide 50 fotoğraf ile 161 kitap ve 8 yerel gazete yer alıyor.

Serginin ardından katılımcılar, şehitler için Ekşisu mesire alanı yakınında oluşturulan hatıra ormanında fidan dikti.

Makas, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına oluşturulan hatıra ormanına 150 fidan daha eklendiğini aktardı.

Yapılan hain darbe girişiminin gelecek nesillere aktarılacığını belirten Makas, şöyle konuştu:

"Cennet mekan Abdulhamit Han bir sözünde 'Tarih tekerrürden ibaret değildir. Tarih hatalardan ibarettir' diyor. Hataya düştüğünüz zaman tarihte olumsuz dediğiniz her şey, tekrar eder. Bunu nesillere gelecek kuşaklara aktara bilmek unutturmamak adına buradayız. 15 Temmuz darbe girişimi sadece bu milletin hükumetine, devletine belli bir grubuna yapılmış bir şey değil. Bu coğrafyada tüm mazlum coğrafyaların atası, babası, hamisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmek, birilerine ileri karakol yapmak, kendi devşirmeleriyle yönetmek adına yapılmış bir harekettir."

Aksun da 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içenlerin anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturulduğunu anımsattı.

Konuşmaların ardından, şehitlerin isimlerinin verildiği 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

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