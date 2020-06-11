10 Haziran 2020 Haberleri
10 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
11.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:15
- Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
- Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
- Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak
- Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
- Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
- 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
- Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
- Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
- İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
- Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
- Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
- Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
- Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
- Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
- Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
- Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
- Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
- Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
- Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
- Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
- Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
- Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
- Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
- Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
- İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
- 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
- Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
- Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
- BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
- Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
- Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
- Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
- Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı