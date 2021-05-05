UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.  

İspanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Chelsea, evinde ağırladığı rakibini 28'inci dakikada Timo Werner ve 85'inci dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

 


- İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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