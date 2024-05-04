Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 66. dakikada oyundan çıktı. Maç boyunca gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda, oyundan çıkarken tüm stat tarafından ayakta alkışlandı. Genç futbolcu, taraftarların bu sevgi gösterisine alkışlarıyla karşılık verdi.
Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i Diaz, Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
GÖZLERİN PASINI SİLDİ
Topu her ayağına aldığında taraftarları heyecanlandıran Arda Güler, izleyenlere sunduğu küçük resitallerle gözlerin pasını sildi. Arda, attığı çalım ve paslarla beğeni topladı.
ÇIKARKEN AYAKTA ALKIŞLANDI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 66.dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Genç yıldız, saha kenarına gelirken Santiago Bernabeu'daki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Arda da bu sevgi gösterisine alkışlayarak karşılık verdi.
ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ
Süre: 65 dakika
Topla buluşma: 54
Pas: 29/31
Çalım: 3/6
Şut: 0/2
Orta: 1/6
RCS topla buluşma: 3
ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.