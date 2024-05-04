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Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı

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La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 66. dakikada oyundan çıktı. Maç boyunca gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda, oyundan çıkarken tüm stat tarafından ayakta alkışlandı. Genç futbolcu, taraftarların bu sevgi gösterisine alkışlarıyla karşılık verdi.

Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i Diaz, Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

GÖZLERİN PASINI SİLDİ

Topu her ayağına aldığında taraftarları heyecanlandıran Arda Güler, izleyenlere sunduğu küçük resitallerle gözlerin pasını sildi. Arda, attığı çalım ve paslarla beğeni topladı.

Santiago Bernabeu, Arda Güler'i ayakta alkışladı

ÇIKARKEN AYAKTA ALKIŞLANDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 66.dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Genç yıldız, saha kenarına gelirken Santiago Bernabeu'daki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Arda da bu sevgi gösterisine alkışlayarak karşılık verdi.

Santiago Bernabeu, Arda Güler'i ayakta alkışladı

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Süre: 65 dakika

Topla buluşma: 54

Pas: 29/31

Çalım: 3/6

Şut: 0/2

Orta: 1/6

RCS topla buluşma: 3

Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı

ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Ahmet Aydın null:

maçı izledim gözüm arda dan başkasına bakmadım ama gerçekten çok büyük performans eksikliği var sanki topa gitmekten bıkmış gibi yanlış yerde pozisyon alıyor modric 40 yaşında sahada basmadık yer bırakmıyor 19 yaşındasın koş top al ver sen mücadele edeceksin kendini göstermek zorundasın belligham oyuna girdi 1 dk doğru yerde doğru pozisyon gol attı adam arda ile aynı yaşta inanılmaz futbolcu yani ancelotti sitem ediyoruz ama inanki arda dan bi cacık olmaz maçta beni kahretti izlerken yoruldum ağa hic mi boş oyuncu arkasına verkac yapamazsın ya yoruldum ya

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Ahmet Aydın null:

taraftar çok seviyor oyuncular çok seviyor ardayı ama oyundan çıktı real daha güzel oynadı

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