Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu

Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Barcelona ise deplasmanda 3. sıradaki Girona'ya 4-2 mağlup oldu.

4 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçların ardından Madrid temsilcisinin en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 13'e yükseldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PUAN DURUMU

1- Real Madrid: 34 maç-87 puan

2- Girona: 34 maç-74 puan

3- Barcelona: 34 maç-73 puan

ARDA GÜLER'İN LA LİGA PERFORMANSI

Real Madrid formasını La Liga'da 2'si ilk 11 olmak üzere 7 kez giyen Arda Güler, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağladı.