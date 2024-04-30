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Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Maçta Vinicius Junior ve Harry Kane'nin attığı gollerle eşitlik sağlandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının heyecanı Bayern Münih - Real Madrid maçıyla başladı. Şampiyonanın çeyrek final ayağında Arsenal'ı eleyen Alman ekibi, son şampiyon Manchester City'i saf dışı bırakan İspanyol ekibini Allianz Arena'da konuk etti. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada Bayern, ilk dakikalarda üst üste pozisyonlar buldu. Konuk ekip Vinicius Junior ile 24. dakikada golü buldu. Toni Kroos'un derinlemesine pasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu, kaleci Neuer'in solundan topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, ev sahibi ikinci yarıya etkili başladı. Leroy Sane, 53. dakikada eşitliği sağlarken üç dakika sonra Musiala'nın yerde kalmasıyla Bayern penaltı kazandı. İngiliz oyuncu Harry Kane, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Alman ekibi maçta üstünlüğü sağladı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin 82. dakikasında Rodrygo, Kim Min-jae'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Turpin ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Vinicius Junior, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde yer aldı.

Eşleşmenin ikinci maçı 8 Mayıs Çarşamba günü Real Madrid'in sahasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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