Real Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Bayern Münih maçı nereden izlenir?

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REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TV8, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından yayınlanacak. TV8'i Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. TV 8 Buçuk'u Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.