THY Euroleague play-off 2. maçların en değerli oyuncusu Facundo Campazzo seçildi

THY Euroleague play-off 2. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Facundo Campazzo oldu.

THY Euroleague'de play-off ikinci maçlarının sona ermesinin ardından bu müsabakaların en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in evinde Baskonia'yı 101-90'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Arjantinli basketbolcu Facundo Campazzo'nun, play-off 2. maçların MVP'si seçildiği belirtildi. Campazzo maçta 24 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ile oynadı ve 33 verimlilik puanı elde etti.

33 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü. - İSTANBUL