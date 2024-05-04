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Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

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Borussia Dortmund'un sahasında Augsburg'u 5-1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Youssoufa Moukoko, attığı gol sonrası 'Arda Güler' sevinci yaptı. Bu gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde gol sevincinin anlamı açıklayan Arda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Augsburg'u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Moukoko (2), Malen, Vargas, Reus ve Nmecha kaydetti.

MOUKOKO'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ

Karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden biri olan Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko, attığı bir golün ardından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun bu gol sevinci, sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

"GOL SEVİNCİM TEVEKÜLE DAYANIYOR"

Arda Güler, yaptığı gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.

Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Hazar Fikret Hekimoglu:

Futbolu hiç sevmem hatta bakmam dahî. Ama Allah'ı gündeminde tutan, hayatının her alanında onun rızasını arayıp ona tevekkül edenlere selâm olsun.

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Abdullah KARAMAN:

aferin çocuk.

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Veysel null:

yemişim o ikonluğu hahahaha.

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Ahmet Aydın null:

bugün oynadığı futbol beni derildti 0 kadar vasat ondaki modric 40 yaşında oyunda top basmadık yer bırakmadı wallahi ancelotti haklı bundan bi cacık olmaz

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