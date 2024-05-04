Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Augsburg'u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Moukoko (2), Malen, Vargas, Reus ve Nmecha kaydetti.

MOUKOKO'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ

Karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden biri olan Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko, attığı bir golün ardından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun bu gol sevinci, sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"GOL SEVİNCİM TEVEKÜLE DAYANIYOR"

Arda Güler, yaptığı gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.