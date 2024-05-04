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Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu?

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Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Barcelona ise deplasmanda 3. sıradaki Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Peki, Real Madrid şampiyon mu oldu?

Real Madrid şampiyon mu oldu? Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Barcelona ise deplasmanda 3. sıradaki Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Peki, Real Madrid şampiyon mu oldu? Detaylar...

REAL MADRİD ŞAMPİYON MU OLDU?

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla La Liga'da bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

4 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçların ardından Madrid temsilcisinin en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 13'e yükseldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu?

PUAN DURUMU

1- Real Madrid : 34 maç-87 puan

2- Girona: 34 maç-74 puan

3- Barcelona: 34 maç-73 puan

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