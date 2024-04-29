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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Maçları Başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, Bayern Münih-Real Madrid ve Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih- Real Madrid maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yarı final ilk maçında yarın Bayern Münih, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Yarı final rövanş müsabakaları ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

1 Mayıs Çarşamba

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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