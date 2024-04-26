Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Arda Güler maçı hangi kanalda 26 Nisan Cuma?

ARDA GÜLER MAÇI HANGİ KANALDA 26 NİSAN CUMA?

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bu karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Arda, böylelikle ilk kez La Liga'da bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.

29. dakika Dani Carvajal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçı SSport platformlarından izleyebilirsiniz.