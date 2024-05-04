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Real Madrid, La Liga'da Şampiyonluğunu İlan Etti

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Real Madrid, Cadiz'i mağlup ederek en yakın takipçisi Barcelona'nın puan kaybetmesi sonrası La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'da Real Madrid, ligin 34. haftasında Cadiz'i 3-0 mağlup etmesinin ardından en yakın takipçisi Barcelona'nın da Girona deplasmanında puan kaybetmesi sonrası bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği eflatun-beyazlılar 36. kez şampiyon oldu.

La Liga'nın 2023-2024 sezonunda Real Madrid, mutlu sona ulaştı. Ligin 34. haftasında bugün Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Cadiz ile karşılaşırken milli futbolcu Arda Güler maça 11'de başladı. Eflatun-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 87'ye yükseltti. Bu müsabakanın ardından en yakın takipçileri Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı. Müsabaka ilk dakikalarda atılan karşılıklı gollerle başladı. İlk yarısı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğü ile geçilen maçta ev sahibi, 65 ve 67. dakikalarda 2 gol bularak 3-2 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar 75'te Portu ile bir gol daha bularak farkı ikiye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Girona sahadan 4-2 galip ayrıldı ve 74 puanla ikinci sıraya yükseldi. Bu sonuçların ardından Real Madrid, en yakın takipçisi Girona'ya 13 puan fark atarak ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cadiz karşısındaki galibiyetle ligde üst üste 7. galibiyetini alan eflatun-beyazlılar, yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. (22 galibiyet, 6 beraberlik) Real Madrid, ligin 18. haftasında Girona'dan aldığı liderliğin ardından koltuktan bir daha inmezken 34 hafta sonunda 27 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle 87 puan topladı.

Ligde 36. şampiyonluk

La Liga'da 1 yıl aranın ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Real, son 5 sezonda 3. şampiyonluğunu elde etti. Bu sezon tarihindeki 36. şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bu alanda açık ara zirvede yer alırken, Barcelona'nın 27, Atletico Madrid'in 11 şampiyonluğu bulunuyor. Ocak ayında İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götüren eflatun-beyazlılar, bu sezon ikinci şampiyonluğunu yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde yer alan Ancelotti'nin öğrencileri şampiyonluk hedefini sürdürüyor.

Bellingham ve Vinicius ön planda

Sezon başında takıma dahil olarak ilk sezonunda yıldızını parlatan Jude Bellingham, Real Madrid'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. 26 maçta forma giyen Bellingham 18 gole imza atarken, 4 de gol pası verdi. İngiliz futbolcu kritik maçlarda gösterdiği performansla da ön plana çıkarken, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor. Takımın en önemli hücum oyuncularından Vinicius Junior ise 25 maçta forma giydi ve 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Madrid ekibinde Rodrygo 10, Joselu ise 9 gol kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler'in de ligde 2 golü bulunuyor.

Kupa koleksiyoncusu Ancelotti

Kariyerinde Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonlukları yaşayan Carlo Ancelotti La Liga'da da Real Madrid ile 2. kez şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, 2 sezon önce 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayarak tarihe geçmişti. İtalyan çalıştırıcı, eflatun-beyazlılara 2'şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, İspanya Kupası, İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak 12. kupasını kazandırdı. Deneyimli teknik adam kariyerinin de 27. kupasını almış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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