Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih-Real Madrid maçını izledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih-Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan Bayern Münih- Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında dün akşam oynanan Bayern Münih - Real Madrid müsabakasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da takip etti. Arat, Allianz Arena'da izlediği karşılaşmada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hasan Arat, daha sonra siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de buluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayern Münih Real Madrid Mario Gomez Hasan Arat RB Leipzig Beşiktaş Madrid Münih Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title