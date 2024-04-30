Hasan Arat Almanya'da! Beşiktaş'tan Nuri Şahin açıklaması

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçlarını takip etmek ve bazı görüşmeler yapmak için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, havalimanında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YENİ TANIŞACAĞIMIZ İNSANLAR OLACAK"

Arat, "Bugün Münih'e gidiyorum. Bazı görüşmeler olacak. Bayern Münih - Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Bugün Bayern Münih - Real Madrid, yarın Dortmund - PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak" ifadelerini kullandı.

"KRİTİK GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Hasan Arat, "Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Yeterince sabır gösterdi camiamız. Önümüzde 2 kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım" dedi.

ÇOK ŞANSSIZ BİR DERBİ GEÇİRDİK

Fenerbahçe derbisindeki mağlubiyet hakkında da konuşan Beşiktaş başkanı, "Çok şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Çok üzüldük. Takım iyi hazırlanmıştır. Bu spordur, sporda her şey olabilir, öyle bakmak lazım. Beşiktaş taraftarının üzüntüsü ve sabrı baya zorlanma noktasına geldi. Şimdiden hazırlıklara başladık" açıklamasını yaptı.

"ÇOK ÜNLÜ HOCALAR GELMEK İSTİYOR"

Teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Hasan Arat, "Beşiktaş herkesle temas eder. Santos'tan önce 20 teknik direktör ile görüştüm. O günlerde görüştüğüm çok ünlü hocalar İstanbul'a gelmek, buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Ara transferde bu işler zordur. Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Beşiktaş tüm alternatiflerini değerlendirecektir. Hem arkadaşlarım hem ben çalışmalar yapıyoruz. Bir değerlendirme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu an konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. O döneme kadar bir isim bizden beklemeyin" şeklinde konuştu.

NURİ ŞAHİN İDDİALARI

Nuri Şahin'in adının Beşiktaş ile anılması hakkında da açıklamalarda bulunan Arat, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil, birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence" ifadelerini kullandı.

DEVİN ÖZEK AÇIKLAMASI

"Sportif direktör olarak Bayer Leverkusen'den Devin Özek gündemde mi?" sorusunu yanıtlayan Hasan Arat, "Bu seyahatimde görüşmeyeceğim, öyle bir görüşme yok. 7-8'e yakın sportif direktörle görüşüyoruz. Kendisi de bunlardan biri" dedi.