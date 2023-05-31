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Galatasaray şampiyonluğu kutlamalarında aracını tehlikeli kullanarak 2 kişiyi yaralayan sürücü serbest bırakıldı

Galatasaray şampiyonluğu kutlamalarında aracını tehlikeli kullanarak 2 kişiyi yaralayan sürücü serbest bırakıldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kutlamalar sırasında aracını tehlikeli şekilde kullanarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü serbest bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kutlamalar sırasında aracını tehlikeli şekilde kullanarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunun ardından gece saatlerinde ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Y.Y, ailesinin de araçta olduğunu belirterek taraftarlardan yol istedi.

Bu sırada bazı taraftarlarla tartışan Y.Y, otomobiline doğru bazı kişilerin geldiğini görünce aracıyla bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Ani manevralarla taraftarların üzerine aracını süren Y.Y, kutlama yapan gruptakilerden Nehir Ezgi Varol (20) ve Samet Ergezer'e (19) çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre polis merkezine giden Y.Y, gözaltına alındı. Y.Y'nin ifadesinde, olay sırasında otomobilinde ailesinin olduğunu, bazı taraftarların aracına hasar verdiğini, bu nedenle paniğe kapılarak hızla uzaklaşmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Y.Y, nöbetçi savcılığın talimatıyla ifadesinin ardından salıverildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücü Y.Y'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Spor

Galatasaray İnegöl Bursa Spor Haberler

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