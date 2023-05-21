Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Finale kadar gidip Süper Lig'e çıkan takım biz olmak istiyoruz'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 2-1 kazandıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Play-off'ta finale kadar gidip Süper Lig'e çıkan takım biz olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maçtan önce dönemi değerlendirmek istiyoruz. Takımın başına geçtikten sonra Arda Hocamızın önderliğinde yaptığımız analizler sonucunda eksik noktaları, doğru noktaları belirledik ve dönemsel olarak play-off için hazırlıklarımıza başladık. Bizim bütün hazırlıklarımız bu dönem içindi. Keçiörengücü maçı da sonucun etkileyeceği, play-off'a girme ya da girememe parametresinden dolayı bizim için aslında play-off'un ilk maçı gibi oldu. İlk maçımızı geçtik. Bugün kazandık ama eksiklerimiz de vardı. Bunları da iyi analiz edip, kendi içimizde düzeltip, inşallah play-off'ta finale kadar gidip, Süper Lig'e çıkan takım biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

Play-off'ta Sakaryaspor ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Yavaş, "Sakaryaspor'a iki hafta önce gidip canlı izleme şansı da bulduk. Maçlarımız aynı gün değildi bizim bay olduğumuz haftaydı. İyi bir rakip. İyi seyircisi var. Bir futbol şehri. Güzel bir stat, güzel bir ambiyans. Bizi güzel bir maç bekliyor. Tabii ki planlarımız kazanma yönünde olacak. Çünkü tek maç, bunun telafisi yok. Tek maç olmasından dolayı zor. Hata kaldırmayacak. Bence daha az hata yapan takım yarı finale çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kerem Yavaş, play-off'un diğer eşleşmesi olan Bodrumspor-Göztepe maçına ilişkin ise, "Takımların güçlerini eşit görüyorum. Kısa dönemde hepsiyle oynama şansı bulduk. Sadece Bodrumspor ile oynayamadık son dönemde. Keyifli maçlar olacak, denk maçlar olacak, zor maçlar olacak. O maçta da aynı bizimki gibi az hata yapan kazanacaktır diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL