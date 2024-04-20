Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 - Bandırmaspor vs Tuzlaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2

13:30 - İstanbulspor vs Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

19:00 - Eyüpspor vs Boluspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports Max 1

19:00 - Kayserispor vs Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

19:00 - Samsunspor vs Adana Demirspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV