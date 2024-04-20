Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
20 Nisan 2024 tarihindeki futbol maçları ve yayınlanacakları kanallar belli oldu. Bugünün programında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları yer alıyor. AFC U23 Şampiyonası, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ve UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmaları da günün önemli maçları arasında.
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Nisan 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 - Bandırmaspor vs Tuzlaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2
13:30 - İstanbulspor vs Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
19:00 - Eyüpspor vs Boluspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports Max 1
19:00 - Kayserispor vs Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
19:00 - Samsunspor vs Adana Demirspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV