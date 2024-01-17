Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan futbolcu ile Antalyaspor ve Başakşehir ilgileniyordu. Deneyimli yıldıza son olarak Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor da kancayı taktı.
Samet Akaydin sonrası Fenerbahçe'de Emre Mor da takımdan ayrılmak üzere. 26 yaşındaki futbolcuya birçok kulüp talip oldu.
EYÜPSPOR HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un peşinde başta Antalyaspor ve Başakşehir olmak üzere birçok kulüp var. Arda Turan'ın raporu doğrultusunda Eyüpspor da Mor için harekete geçti.
SKOR ÜRETEMEDİ
Emre Mor Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.