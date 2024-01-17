Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler

Samet Akaydin sonrası Fenerbahçe'de Emre Mor da takımdan ayrılmak üzere. 26 yaşındaki futbolcuya birçok kulüp talip oldu.

EYÜPSPOR HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un peşinde başta Antalyaspor ve Başakşehir olmak üzere birçok kulüp var. Arda Turan'ın raporu doğrultusunda Eyüpspor da Mor için harekete geçti.

SKOR ÜRETEMEDİ

Emre Mor Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.