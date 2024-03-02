Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor'un oynadığı maçta tribünden atılan yabancı cisimler ortalığı karıştırmıştı. Maç sonunda ortaya çıkan görüntülerde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın tribünlerle de birbirine girdiği görüldü.

SEÇİL ERZAN'IN İSMİNİ DUYUNCA ÇILDIRDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu görüldü.

ÇOK KONUŞULDU

O anlarda kendinden geçen Turan, saha kenarına gelirken tribünlerle de arbede yaşadı. Araya giren antrenörler sayesinde sakinleşen Arda Turan'ın o anları çok konuşuldu.