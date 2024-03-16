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Bandırmaspor, Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta toplamda 5 gol atıldı ve Eyüpspor son dakikalarda attığı golle galibiyeti elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Meroğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46) Emirhan Aydoğan (Sergen Piçinçiol dk. 82), Doğan Can Davas, (Levent Ayçiçek dk. 69) Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Edson Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Gakpa (Cebio Sokou dk. 69)

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Badji, Ayhan Özışıkyıldız, Mert Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eyüpspor: Birkan Tetik, Luccas Claro, Robin Yalçın, Adrien Regattin (Svit Seslar), Kulembe Riberio (Sinan Gümüş dk. 64), Ömer Bayram, Recep Niyaz (P. Bruno 77 dk.), Taşkın İlter, Obeng Ampem, (Samu Saiz), Melih Kabasakal (Mehmet Murat Uçar dk. 77), Thuram

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Tugay Kaçar, Metehan Baltacı, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu, Salvatore

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Doğan Can Davas (dk. 54), Melih Kabasakal (dk. 72) (Bandırmaspor), Thuram (dk. 17), Edson Mexer (dk. 90), Bruno (90+6) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Samu Saiz (dk. 88) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Edson Mezer (Bandırmaspor), Recep Niyaz, Robin Yalçın (Eyüpspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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