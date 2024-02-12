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Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçta Bruno'nun attığı golle Eyüpspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol taraftan Jimmy Durmaz'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin sağ tarafında Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

12. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Ampem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Ampem'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinden Bruno'nun sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sol kanatta topla buluşan Recep Niyaz'ın pasında ceza yayı sağ tarafında Fredy'nin yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

60. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Recep Niyaz'ın pasında topa birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Ampem'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesi sonrası savunma topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada altıpas çizgisi üzerinde Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Bekir Yılmaz dk. 46), Ampem (Melih Bostan dk. 81), Fredy (Tugay Kacar dk. 88), Recep Niyaz (Uğur Demirok dk. 89), Regattin, Bruno (Thuram dk. 81)

Yedekler: Birkan Tetik, Saiz, Sinan Gümüş, Taşkın İlter, Seşlar

Teknik Direktör: Arda Turan

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Melih Bostan dk. 73), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Akabueze dk. 46 (Elias Durmaz dk. 82)), Jimmy Durmaz (Oltan Karakullukçu dk. 89), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Buğra Çağıran dk. 46), Yatabare

Yedekler: Atalay Gökçe, Yiğit Efe Demir, Arda Temur, Musa Çağıran, Özgür Çek

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Bruno (dk. 18) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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