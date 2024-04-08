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Manisa FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, maçın hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Teksüt Bandırmaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyucular da ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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