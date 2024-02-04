Giresunspor ve Eyüpspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Eyüpspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, alınan puanın oyuncularda moral ve motivasyon için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Güller, "Öncelikle puan aldığımız için mutluyuz. Son 3 haftayı düşündüğümüzde alınan puan genç futbolcularımız adına çok önemli, moral ve motivasyon için önemli. Bu puan ligde kalmamıza ne kadar yardım eder onu tam bilemiyorum, bunu zaman gösterecek. Ama genç oyuncularımızın moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu beraberlik onları en üst noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Eyüpspor'u oynadığı maçlarda iyi analiz etmeye çalıştık. Kenarlardan çok top getiren ve orta blokta üçüncü bölgede iyi pas yapabilen bir takım. Bunun önlemlerini almaya çalıştık. Kenarları oyun olarak kapattık. Gerideki bloğumuzu 5 blok halinde oynamaya çalıştık. Ama her şeye rağmen oyun kurgumuzu ve planımızı genç olmalarına rağmen bu ligde hiç maç oynamamalarına rağmen sahada iyi uyguladılar. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı özgüvenle oyuncularımızın biraz daha lige moralli devam etmesiyle daha iyi sonuçlar alacağımızı da düşünüyorum" dedi.

Kerem Yavaş: "Giresunspor savunmasını geçemedik"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın favori takımı olduklarını ancak Giresunspor savunmasını geçemediklerini ifade etti. Yavaş, "Maç öncesi favori olduğumuz 3 puan almamız gereken bir maçtı. Ancak sonucuna baktığımızda böyle olmadı. Çünkü maçlar kağıt üzerinde oynanmıyor. Sahaya çıkıp bu kağıt üzerindeki üstünlüğüyle göstermeniz lazım. Maçın ilk devresinde 5-4-1 savunma bloğuyla karşılaştık. Keza Giresunspor uzun haftalardır böyle oynamıyordu. Bunu iyi uyguladılar. Maçın ilk devresinde birkaç pozisyon bulduk. Bunları değerlendirseydik onların savunma direnci de kırılacaktı, bizim için daha kolay olacaktı. Yalnız golün gecikmesi dakikalar geçtikçe onları daha çok motive etti, savunmaları daha da güçlendi. Sonuç olarak bu savunmayı geçemedik. Giresun'u tebrik ediyorum. Hak ettiler ve iyi mücadele ettiler. Hedefledikleri puanı aldılar. Bizim açımızdan da üzücü bir gün. Bu dersleri çıkartıp önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN