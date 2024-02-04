Üye Girişi
Haberler

Giresunspor ve Eyüpspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Eyüpspor golsüz berabere kaldı. Teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Eyüpspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, alınan puanın oyuncularda moral ve motivasyon için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Güller, "Öncelikle puan aldığımız için mutluyuz. Son 3 haftayı düşündüğümüzde alınan puan genç futbolcularımız adına çok önemli, moral ve motivasyon için önemli. Bu puan ligde kalmamıza ne kadar yardım eder onu tam bilemiyorum, bunu zaman gösterecek. Ama genç oyuncularımızın moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu beraberlik onları en üst noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Eyüpspor'u oynadığı maçlarda iyi analiz etmeye çalıştık. Kenarlardan çok top getiren ve orta blokta üçüncü bölgede iyi pas yapabilen bir takım. Bunun önlemlerini almaya çalıştık. Kenarları oyun olarak kapattık. Gerideki bloğumuzu 5 blok halinde oynamaya çalıştık. Ama her şeye rağmen oyun kurgumuzu ve planımızı genç olmalarına rağmen bu ligde hiç maç oynamamalarına rağmen sahada iyi uyguladılar. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı özgüvenle oyuncularımızın biraz daha lige moralli devam etmesiyle daha iyi sonuçlar alacağımızı da düşünüyorum" dedi.

Kerem Yavaş: "Giresunspor savunmasını geçemedik"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın favori takımı olduklarını ancak Giresunspor savunmasını geçemediklerini ifade etti. Yavaş, "Maç öncesi favori olduğumuz 3 puan almamız gereken bir maçtı. Ancak sonucuna baktığımızda böyle olmadı. Çünkü maçlar kağıt üzerinde oynanmıyor. Sahaya çıkıp bu kağıt üzerindeki üstünlüğüyle göstermeniz lazım. Maçın ilk devresinde 5-4-1 savunma bloğuyla karşılaştık. Keza Giresunspor uzun haftalardır böyle oynamıyordu. Bunu iyi uyguladılar. Maçın ilk devresinde birkaç pozisyon bulduk. Bunları değerlendirseydik onların savunma direnci de kırılacaktı, bizim için daha kolay olacaktı. Yalnız golün gecikmesi dakikalar geçtikçe onları daha çok motive etti, savunmaları daha da güçlendi. Sonuç olarak bu savunmayı geçemedik. Giresun'u tebrik ediyorum. Hak ettiler ve iyi mücadele ettiler. Hedefledikleri puanı aldılar. Bizim açımızdan da üzücü bir gün. Bu dersleri çıkartıp önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Trendyol Eyüpspor Giresun Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title