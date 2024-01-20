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Kocaelispor, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Candeias ve Douglas Tanque'nin attığı gollerle galip gelen Kocaelispor, önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası içinde Bruno kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz penaltı kararını da sarı kartı da iptal etti.

14. dakikada Barış Alıcı'nın pasında topla buluşan Candeias'ın ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'nin solundan ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Bruno'nun şutunda top filelere gitti. 1-1

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tanque'nin şutunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

69. dakikada Amaral'ın pasında topu alan Tanque rakiplerini geçerek ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

79. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında Mustafa Pektemek'in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 66), Josip Vukovij, Barış Alıcı (Amaral dk.46), Candeias (Fofana dk. 89), Beridze (Cem Ekinci dk. 66 ), Douglas Tanque (Kouakou dk. 81)

Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız, Ramil Sheidaev

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Metehan Baltacı, Luccas Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Melih Kabasakal dk 78), Samuel Saiz (Mustafa Pektemek dk. 78), Recep Niyaz (Tugay Kaçar dk. 62), Regattin (Sinan Gümüş dk. 83), Ampem, Gianni Bruno

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Mete Kaan Demir, Svit Seslar, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Candeias (dk. 14), Douglas Tanque (dk. 69) (Kocaelispor), Bruno (dk. 23) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Kouakou (Kocaelispor), Mehmet Murat Uçar, Caner Erkin (Eyüpspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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