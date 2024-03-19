FIFA'dan 4 Süper Lig takımına transfer yasağı
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
EYÜPSPOR'A DA YASAK GETİRİLDİ
Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.
İşte o takımlar ve cezaları:
- Kayserispor: Süresiz
- Adana Demirspor: Üç dönem
- Ankaragücü: Üç dönem
- Antalyaspor: Üç dönem
- Konyaspor: Üç dönem
- Eyüpspor: Üç dönem