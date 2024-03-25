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Ryan Babel'den ortalığı karıştıracak sözler: Bilerek oynatmadılar

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Son olarak Türkiye'de Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri kulüpsüz. 37 yaşındaki isim Hollanda basınınaEyüpspor hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KASITLI OLARAK OYNATILMADIM"

Eyüpspor'da bilerek oynatılmadığını savunan Babel, "Deplasman maçlarından üç gün önce yolculuk yapardık. Yarım haftadan fazla evden uzak kalırdınız. Bunu zihinsel olarak zor buluyorum. Tazminatı kabul etmediğim için zorluklarla karşılaştım. Sonra bir deplasman maçına gitmek zorunda kaldım ve beni kasıtlı olarak oynatmadılar. Bu üç-dört kez yapılırsa psikolojik olarak bitersiniz" dedi.

AYLARDIR KULÜPSÜZ

Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor gibi takımlarda forma giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, 29 Eylül 2023 yılından beri kulüpsüz.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Galatasaray Ryan Babel Kasımpaşa Hollanda Beşiktaş Eyüpspor Spor Haberler

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