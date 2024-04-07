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Eyüpspor, Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

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Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, son haftalarda şampiyonluğuna yaklaştıkça gerginliklerin arttığını söyleyerek, "Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Altay'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Sezonunun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantilen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özer, "Daha erkende olabilirdi. Kolay değil, ister istemez şampiyonluk gerginliği. Adanaspor ve bu maçında ilk yarısı git gelleri olan bir maçtı. Daha sonra golleri bulduktan sonra gerçek oyunumuzu sahaya yansıttık. Çok emek verdik. Sabah 6 buçuklarda kalkıp idman yaptık. Günde 3 idman yaptık. Türkiye'de çok alışık olunmayan bir sistem. Hocamızda sezon başından beri her maçta bunu söylüyordu. Sizin onlardan bir fazlanız var, onlar sabah uyurken siz çalışıyordunuz. Tüm maçları bu bilinçle çıktık. Bu emeklerinde karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Berke Özer Eyüpspor Altay Spor Güncel Haberler

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