Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi. İstanbul ekibi, 2-1 mağlup durumdayken Saiz'in 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişiyle rakibine 2 gol attı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 82 Sergen Piçinciol), Doğan Can Davas (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 69 Soukou)
Eyüpspor : Muhammet Birkan Tetik, Claro, Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Seslar), Fredy (Dk. 64 Saiz), Ömer Bayram, Recep Niyaz (Dk. 76 Bruno), Taşkın İlter, Thuram, Ampem (Dk. 64 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal (Dk. 76 Murat Uçar)
Goller: Dk. 17 Thuram, Dk. 90+2 Mexer (kendi kalesine), Dk. 90+6 Bruno ( Eyüpspor ), Dk. 54 Doğan Can Davas, Dk. 72 Melih Kabasakal (kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Saiz ( Eyüpspor )
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Emirhan Aydoğan, Dk. 63 Mexer (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 55 Recep Niyaz, Dk. 84 Robin Yalçın ( Eyüpspor )
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi.
İstanbul ekibi, 2-1 mağlup durumdayken Saiz'in 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişiyle rakibine 2 gol attı.