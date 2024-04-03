Adanaspor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
20. dakikada Adanaspor'da Junior Fernandes'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı gitti.
40. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Fredy'nin ortasında ceza sahası içinde Bruno'nun kafa vuruşunda arka direkte Robin Yalçın ayak uzattı ama dokunamadı ve meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
60. dakikada Junior Fernandes'in pasında topu alan Oberlin'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Birkan Tetik'ten seken meşin yuvarlağı kale önünde Junior Fernandes ağlarla buluşturdu. 1-0
69. dakikada Murat Uçar'ın ceza sahası içine girip yaptığı ortada ceza sahası içinde Thuram'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, A. Dabo, Mehmet Taş, A. Ciss, C. Diakite, D. Oberlin (Ferhat Katipoğlu dk. 73), J. Fernandes (Metehan Altunbaş dk. 90+4)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Harun Alpsoy, J. Lukaku, Hıdır Aytekin, Evren Korkmaz, S. Yepie Yepie, Hakan Eroğlu, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal (Metehan Baltacı dk. 46), Robin Yalçın, L. Claro (S. Seşlar dk 62), Ömer Bayram, Taşkın İlter (Tugay Kaçar dk. 82), Sinan Gümüş (Murat Uçar dk. 62), Fredy (Thuram dk 62), A. Regattin, P. Ampem, G. Bruno
Yedekler: Berke Özer, Kubilay Anteplioğlu, Recep Niyaz, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Junior Fernandes (dk. 60) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Omar Diakite (dk. 17) (Adanaspor)
Sarı kartLAR: Ferhat Kaplan, D. Oberlin (Adanaspor), Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Thuram (Eyüpspor) - ADANA