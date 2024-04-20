Boluspor, Eyüpsporlu Oyuncuları Alkışladı

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Boluspor, karşılaşma öncesi Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları alkışlayarak, fair-play örneği gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahaya erken çıkarak seremoniden önce sıralanan Bolusporlu futbolcular, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları alkışlarla karşıladı. Kırmızı-beyazlılar, bu hareketle fair-play örneği gösterdi. - İSTANBUL