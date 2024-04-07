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Eyüpspor, Altay'ı mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Maçta dakikalar

8. dakikada sol taraftan Regattin'in kullandığı kornerde arka direkte Robin Yalçın'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Bruno, altıpas içerisinde kafa vuruşuyla tamamladı. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top altıpas çizgisinin gerisine düşerken, bu noktada oluşan karambolde Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

23. dakikada Bruno'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Recep Niyaz, sağına çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 2-1

55. dakikada Fredy'nin savunmanın arkasına derinlemesine attığı pasta topla buluşan Bruno, topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

62. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Bruno'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sefa Özdemir'in eline çarpınca hakem Alpaslan Şen, penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Onur Gülter

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro (Metehan Baltacı 68), Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ampem, Fredy (Sinan Gümüş dk. 73), Recep Niyaz (Bekir Yılmaz dk. 82), Regattin (Saiz dk. 68), Bruno (Thuram dk. 73)

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Seşlar

Teknik Direktör: Arda Turan

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Enes Yetkin dk. 81), Kuban Altunbudak (Hikmet Çolak dk. 81), Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz (Arda Gezer dk. 90), Nurettin Küçükdeniz (Onur Efe dk. 68), Deniz Kadah (Mehmet Onur Yıldız dk. 90)

Yedekler: Ozan Özenç, Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Tugay Gündem, Caner Baycan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Bruno (dk. 8 ve 55), Recep Niyaz (dk. 23), Regattin (dk. 64 pen.) (Eyüpspor), Deniz Kadah (dk. 14) (Altay)

Sarı kartlar: Kuban Altunbudak, Enes Öğrüce (Altay) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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