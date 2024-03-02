Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 yenildi
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Maçta atılan gol ve kartlarla ilgili detaylar haberde yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Regattin'in pasıyla defansın arkasına sarkan Fredy'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
33. dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahsı içinde bulunan Celustka'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar (Üzeyir dk. 46), Celustka (Mustafa dk. 82), Ali, Furkan (Pedro dk. 46), Musah, Cenk,
Samet (Tunahan dk. 85), Gökdeniz (Haqi dk. 63), Kenan, Celal
Yedekler: Kerem, Bahri, Ege, Yusuf, Arda
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Eyüpspor: Berke, Murat, Robin, Luccas Claro, Caner, Taşkın (Tugay dk. 59), Ahmed (Recep dk. 29), Fredy (Melih dk. 77), Regattin (Ömer dk. 59), Ampem, Thuram (Bruno dk. 76)
Yedekler: Muhammed, Uğur, Recep, Svit Seslar, Bekir
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Alfredo (dk. 12) (Eyüpspor)
Kırmızı kartlar: İsmet Taşdemir (dk. 44), Kenan Özer (dk. 90+5) (Bodrum FK), Arda Turan (dk. 81), Caner (dk. 55) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Robin, Taşkın, Bruno (Eyüpspor), Samet, Gökdeniz (Bodrum FK) - MUĞLA