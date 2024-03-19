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Arda Turan'a vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015 ve 2016'da Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı süreçte İspanya'da vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Barselona Adalet Sarayı 13. Nolu Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya Maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.

Arda Turan'a vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası

KALAN 617 BİN AVROLUK BORCUNU 6 TAKSİTLE ÖDEYECEK

Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 avro ve 2016'dan 330 bin avro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 avroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.

Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan'ın, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" açıklandı.

Kaynak: AA / Spor

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