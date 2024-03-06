Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: Hakemin tutarsız kararları maçın atmosferini etkiledi

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Eyüpspor maçında yaşananlara ilişkin, hakemin tutarsız kararlarının iki tarafı da olumsuz etkilediğini ileri sürrdü.

Öztürk, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum'da oynanan Eyüpspor maçında yaşanan saha olaylarının ardından Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde takımına moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, hakem kararlarından dolayı maçın atmosferinin etkilendiğini ifade etti.

Son iki haftadır Bodrum FK üzerine hakemler tarafından bir şeyler oynandığını savunan Öztürk, "Eyüpspor maçında olayları bu şekle getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı. Eyüpspor yedek kulübesindeki oyuncunun yaralanması tasvip edilecek bir şey değil. Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz Süleyman Bey hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.

Öztürk, Bodrum Stadı'nda yaşananların kendisini çok üzdüğünü anlattı.

Bodrum FK için yeni bir stadın gerekli olduğunu belirten Öztürk, "Oyuncularımız kendi sahalarından ziyade dışarıda daha başarılılar. Bandırma maçını alacaklarını inanıyorum. 9 maç kaldı. Yolumuz uzun. Biz maalesef kolay maçları kaybediyor ama zor maçları alıyoruz. Bodrum Futbol Kulübü, zor maçların cevabını veren oyunculardan oluşuyor. Bodrum FK'nin oynayacağı bir stadın olması lazım. Biz Süper Lig'e çıktığımız zaman bizim maçlar yüzde 90 bence İzmir'de oynanır. İzmir'e gittikten sonra da esprisi yok." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Eyüpspor maçında hakemin haksız kararlarla kırmızı kart verdiğini, hakemin verdiği ve vermediği kararlarla iki tarafı da sıkıntıya soktuğunu iddia etti.

Kendisinin 32 yıldır bu camianın içerisinde olduğuna değinen Taşdemir, "Kırmızı kart anlamında ya da cezalı konuma düşmem anlamında çok fazla olay yaşamadım. Bu zamana kadar yaptıklarımız da ortada. Çok final oynadık, şampiyonluklar yaşadık. Gerilimi yüksek çok daha farklı maçlar oynadık. O maçlarda bile böyle bir ortamla karşılaşmadık. Benim sadece yapmak istediğim şey, hakemle iletişim kurabilmekti. Hakemin ismiyle kendisine hitap edip iletişim kurmak istedim ama bunun karşılığı kırmızı kart oldu." diye konuştu.