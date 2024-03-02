Bodrum'da oynanan Bodrum FK- Eyüpspor maçında olaylar çıktı ve müsabakada bir süre durdu. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmada yeniden başladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor arasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta gerginlik yaşandı. Bir pozisyonda faul bekleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Bodrumlu taraftarlar, hakem Gürcan Hasova tepki gösterdi. Hasova'nın, Taşdemir'e kırmızı kart göstermesiyle ortam kızıştı. Tribünlerden atılan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile oyunculardan Uğur Demirok'a geldi. Sahaya giren ambulansla Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.

Kulüp başkanları ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de sahaya girip taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

Uzun süre duran karşılaşmada daha sonra yeniden başladı. - MUĞLA