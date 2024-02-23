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Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'u ziyaret edip başarılar diledi. Kulübün sosyal medya hesabından Ağar'ın ziyaretine ilişkin açıklama ve fotoğraflar yayınlandı.

Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor'da tesise yönelik dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, kulübe yaptığı ziyarette Turan ve takıma başarılar diledi.

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

GÖRÜNTÜLERİ KULÜBÜN HESABINDAN YAYINLADILAR

Mehmet Ağar ve Oktay Ercan'ın, antrenman sahasında teknik direktör Arda Turan ile görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

"MEHMET AĞAR HER HAFTA MAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Önceki dönem İçişleri Bakanlarımızdan Sn. Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Sn. Oktay Ercan, kulübümüzü ziyaret etti. Asbaşkanımız Sn. Fatih Kulaksız ile antrenman sırasında sohbet eden Ağar ve Ercan, Eyüpsporumuz'a Süper Lig yolculuğunda başarılar dilediler. Özellikle Arda Turan göreve geldikten sonra, her hafta maçları yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Ağar ve Oktay Ercan, tesislerden ayrılmadan önce Teknik Direktörümüz Arda Turan ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'la kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi."

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ayh:

Ardanin tokatlanan paralarini alsa alsa Agar alir !

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