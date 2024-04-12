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Manisa FK Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

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Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Sarper Barış Saka, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Bekir Karadeniz, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 71 John Mary), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Rroca), Topalli (Dk. 79 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 89 Dokanovic)

Eyüpspor : Muhammed Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram (Dk 62 Murat Uçar), Tugay Kacar (Dk. 62 Taşkın İlter), Seslar (Dk. 76 Regattin), Bekir Yılmaz, Saiz (Dk. 62 Recep Niyaz), Ampem, Thuram (Dk. 82 Bruno)

Goller: Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar ( Eyüpspor ), Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir Karadeniz (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Bekir Yılmaz,

Sarı kartlar: Dk. 36 Tugay Kacar, Dk. 59 Saiz ( Eyüpspor ), Dk. 45+3 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın 41. dakikasında Manisa FK'de Sandro Lima, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Öte yandan Manisa FK'li futbolcular, geçen hafta Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı.

Kaynak: AA / Spor

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