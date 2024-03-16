Üye Girişi
Haberler

Teksüt Bandırmaspor, Eyüpspor'a 3-2 yenildi

Güncelleme:

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada futbolun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun olduğunu belirtti. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, " Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Güçlü bir kadrosu olan Eyüpspor'a karşı ikinci yarı öne geçtiklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu, üçüncü golü bulma şansımız vardı. Bu takımın taraftarıyla beraber verdiği reaksiyonla 2-1 öne geçmesi sevindirici bir olaydı. Son bölümde yediğimiz 2 gol de bizim için üzücü bir durumdu. Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. VAR'da bizim lehimize olması gereken pozisyonlar maalesef çalınmıyor. Oyuncularımız son bölüme kadar iyi götürdükleri maçı kaybettiler, bu anlamda üzgünler."

Kerem Yavaş: "Çok mutluyuz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Maçın ilk yarısının kendileri için çok rahat geçtiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdu. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

Hüseyin Eroğlu Eyüpspor Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli? Durmuş Deniz kimdir? CHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli? Nesibe Teker Hazim kimdir? CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title