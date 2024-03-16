Teksüt Bandırmaspor, Eyüpspor'a 3-2 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, " Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Güçlü bir kadrosu olan Eyüpspor'a karşı ikinci yarı öne geçtiklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu, üçüncü golü bulma şansımız vardı. Bu takımın taraftarıyla beraber verdiği reaksiyonla 2-1 öne geçmesi sevindirici bir olaydı. Son bölümde yediğimiz 2 gol de bizim için üzücü bir durumdu. Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. VAR'da bizim lehimize olması gereken pozisyonlar maalesef çalınmıyor. Oyuncularımız son bölüme kadar iyi götürdükleri maçı kaybettiler, bu anlamda üzgünler."

Kerem Yavaş: "Çok mutluyuz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Maçın ilk yarısının kendileri için çok rahat geçtiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdu. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."