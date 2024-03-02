- Hakan Dolutaş: "İsmet hoca kırmızı kartı hak etmedi. Caner, Kenan'a tokat attı"

MUĞLA - Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemi hiç anlayamadık, İsmet hocam inanın hiç hakketmedi, Caner'in, Kenan'a bir tokadı var. VAR devreye girmedi hakem görmedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Bodrumspor, konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, "Gergin bir maç oldu. İlk yarı ortada geçen bir maç, İsmet hocanın anlam veremedik. Bu skandal bir karar, İsmet hoca hiçbir şey demedi, sadece hocaya ismiyle hitap etti. Hoca önce sarı arkasından kırmızı kart gösterdi. Kafa kafaya geçen bir ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı baskın başladık rakibin de on kişi kalmasıyla beraber bu baskımız arttı. Fakat çok pozisyona çeviremedik. Maç bitene kadar baskımız sürdü, sadece gol eksikti diyebilirim. Sadece alınmış bir mağlubiyet var, bundan sonraki maçlarda bu mağlubiyeti telafi edecek güçte ve düzeydeyiz zaten. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. İnanılmaz istekleri vardı. Karşılarına çok ciddi rakamlarla kurulmuş bir takım vardı. Ona rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar, gol eksikti. Bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Eyüpspor'la geçen seneden beri güzel ve tatlı bir rekabetimiz var. Fakat hakemi hiç anlayamadık, İsmet hocam inanın hiç hakketmedi. Sadece ismiyle hitap etti, dördüncü hakem bende anlamadım dedi. Yani zaten dördüncü hakem yanınızda arkadaşlar. Ağzımızdan lan dahil çıkmadı. Durduk yere attı, anlamadık. Kendisine sormak lazım. Caner'in, Kenan'a bir tokadı var. VAR devreye girmedi hakem görmedi. Kenan kolay kolay isyan etmez ve gerçeği söyler. Hakemin bizim aleyhimize ciddi anlamda hataları oldu" dedi.