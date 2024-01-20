Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla ilk mağlubiyetini yaşadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak ilk mağlubiyetini yaşadı. Santos daha önce Fatih Karagümrük'ü 3-0, Eyüpspor'u ise 4-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig'de Fatih Karagümrük'Ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL